Intervento salva-vita: paziente trasferito d’urgenza a Roma per un trapianto di fegato

Un uomo di 51 anni della provincia di Cosenza è stato trasferito d’urgenza al Policlinico Tor Vergata di Roma per un trapianto di fegato salva-vita. Il paziente era stato ricoverato nel reparto di Medicina Interna dell’Ospedale “San Francesco” di Paola ma i medici, coordinati dal direttore Eugenio D’Amico, hanno subito inteso le gravi condizioni del 51 enne ed hanno immediatamente disposto il trasferimento presso la Capitale. L’operazione, portata a buon fine mediante l’elicottero Pegaso, si è rivelata salvifica per l’uomo.

L’equipe infatti, dopo avergli somministrato una prima terapia medica, ha fatto sì che il trasporto avvenisse nel più breve tempo possibile e in sicurezza. I familiari del paziente, notando lo sforzo di tutto lo staff, ha espresso riconoscenza a tutti i medici, nello specifico ai dottori Arone, Muto, Calderazione, Forte e Zaffina. Un episodio di buona sanità che, soprattutto in questi giorni di protesta per la ridimensione del presidio ospedaliero paolano, fa capire quanto la salute dei cittadini vada tutelata.