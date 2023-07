StrettoWeb

L’Inter in lutto: è scomparso a 88 anni Luis Suarez. “Il giocatore perfetto che, attraverso il suo talento, ha ispirato generazioni. Ciao Luis“. Così l’Inter ricorda sui social la sua ex stella Luisito Suarez, scomparso a 88 anni e vincitore in nerazzurro di tre scudetti, due Coppe dei Campioni e due Coppe Intercontinentali.