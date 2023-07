Un incontro “inaspetteto”: il grande Lino Banfi fa visita al Presidente Occhiuto

StrettoWeb

Un incontro inaspettato ma piacevole, di quelli che non avremmo mai pensato di vedere: sullo sfondo blu della bandiera della Regione Calabria, i due protagonisti si incontrano: il Presidente Roberto Occhiuto ha ricevuto un gradito ospite alla Cittadella! Si tratta di Lino Banfi, il famoso attore di Andria (non stiamo neanche qui a dilungarci troppo sulla sua carriera) che ha chiacchierato con il governatore sulle bellezze della Calabria, con il suo solito modo di fare ironico e intramontabile. “Per dirla papele papele, caro Presidente, io ho promesso che vengo a visitare i posti della Calabria, ma di come si chiamano non ce ne frega niente, quello lo capiremo dopo”.

Un modo irriverente, ma sicuramente intelligente, per promuovere una regione che è sì bella, ma che deve essere vista da tutti, non solo da chi ci abita o la vive da turista per qualche giorno all’anno. E arriva quindi la proposta, anzi un patto suggellato da una stretta di mano tra i due: “facciamo una bella fiction sulla Rai o un film al Cinema”. E poi, la battuta che chiude l’essenza del comico: “e se lo giriamo a Catanzero, lo chiameremo “Catanzero”, ho detto bene?”.

Il dado è tratto: ora non ci resta che vederlo protagonista di un film girato nella nostra terra e chissà, visti gli ultimi eventi, potremmo chiedergli di recitare la sua filastrocca contro la sfortuna: “occhio, malocchio, prezzemolo e finocchio, ego me baptizzo contro il malocchio. E con il peperoncino e un po’ d’insaléta ti protegge la Madonna dell’Incoronéta”. Noi di peperoncino ne abbiamo abbastanza, aspettiamo solo Banfi per poter completare il rito!

Benvenuto in Calabria al grande Lino Banfi