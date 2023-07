Incidente stradale in Calabria, coinvolta donna all’ottavo mese di gravidanza: interviene l’elisoccorso

StrettoWeb

Grande spavento ieri a Corigliano-Rossano, nel borgo marittimo di Schiavonea: nel pomeriggio si è verificato un tamponamento vicino all’area portuale, in via delle Orchidee. A rimanere coinvolta una donna incinta all’ottavo mese di gravidanza, suscitando grande preoccupazione per le sue condizioni. Immediato l’intervento degli operatori del 118 che hanno richiesto l’ausilio dell’elisoccorso e trasportato la donna all’Ospedale di Cosenza. Da chiarire ancora la dinamica che ha portato all’incidente.