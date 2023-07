Incidente fatale sulla ss106 Jonica: scontro tra un tir e un furgone, un uomo ha perso la vita

StrettoWeb

La “strada della morte ” ha colpito ancora: un terribile incidente si è verificato in tarda mattina sulla ss106 jonica, all’altezza di Nubrica nel comune di Corigliano-Rossano. Un impatto violentissimo tra un Tir e un furgone Daily Iveco che si sono schiantata frontalmente. Il bilancio è dei più gravi: uno dei conducenti è morto, mentre l’altro coinvolto è ferito gravemente. Sul posto sono intervenuti il personale del 118, l’Anas, la Polizia Stradale e i Vigili del Fuoco per gli accertamenti del caso e per gestire la viabilità, al momento bloccata in entrambi i sensi.