Incidente a Corigliano-Rossano, due feriti sulla statale 106 jonica

StrettoWeb

Incidente stradale a Corigliano-Rossano, vicino alla stazione di benzina in contrada Frasso. Nell’impatto coinvolte due auto, una Fiat Punto e una Ford che si sono scontrate causando due feriti. Sul posto presenti due ambulanze che hanno prontamente condotto i due passeggeri allo spoke di Rossano per le cure del caso. Presente anche il soccorso stradale e le forze dell’ordine per gli accertamenti del caso. Si registrano disagi nel traffico.