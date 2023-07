Incidente nel centro di Cosenza: auto taglia la strada a un motociclista

StrettoWeb

Incidente in pieno centro a Cosenza, in zona Tribunale sotto la sopraelevata. Il sinistro è accaduto intorno alle 11 di questa mattina e ha coinvolto un motociclista la cui strada è stata tagliata da una vettura, in una manovra parecchio azzardata e, soprattutto, pericolosa. Il centauro è caduto rovinosamente dal mezzo ma, fortunatamente, non ha riportato gravi ferite. Sul posto presenti gli agenti della Polizia Municipale, che hanno delimitato l’area ora chiusa al transito, e i soccorritori del 118 per le cure del caso.