Incidente Amaco a Cosenza, Anmil: “il lavoro è un diritto. Tornare la sera a casa lo è ancora di più”

“Un operaio dell’Amaco è rimasto gravemente ferito a causa dello scoppio di un incendio avvenuto su di un pullman. Un’altra tragedia sfiorata che riporta nelle menti di ognuno la mancanza di prevenzione e sicurezza sul lavoro”. Lo dichiara in una nota Antonio Domma, presidente A.N.M.I.L territoriale di Cosenza. “Esprimo vicinanza al lavoratore e alla sua famiglia. Noi come associazione mutilati e invalidi sul lavoro sono anni che denunciamo agli organi competenti (Inail, Inps ed Ispettorato del lavoro) la mancanza di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro. Spesso non vengono effettuati i normali controlli sui luoghi di lavoro o se vengono fatti, vengono fatti poco e male. Auspico che le autorità competenti facciano piena luce sull’accaduto, ma soprattutto si faccia in modo che tali incidenti non abbiano più ad accadere. Il lavoro è un diritto del lavoratore. Tornare la sera a casa ed abbracciare la famiglia lo è ancora di più”, conclude.