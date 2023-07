Incendi in Sicilia: le fiamme minacciano la Riserva dello Zingaro

StrettoWeb

Situazione critica in Sicilia a causa di fuori roghi in tutte le provincia dell’Isola. Le fiamme minacciano la Riserva dello Zingaro: partiti i mezzi di soccorso per scongiurare il peggio. “L’incendio è scoppiato in periferia della riserva, sul costone di Castellammare del Golfo, ci sono molte fiamme e fumo prepotente su Guida Loca”, ha precisato Giuseppe Senia, segretario provinciale UGL Trapani Agroalimentare – “ma per fortuna non è ancora entrato in piena riserva”.

Il fuoco adesso procede dal castello di Baita verso Rocche Rosse e Marcato Ficara, con grande preoccupazione per la riserva dello Zingaro — Giornale di Sicilia.