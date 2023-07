Incendio Amaco, c’è un ferito: dipendente trasferito al centro grandi ustionati di Bari

StrettoWeb

Una vicenda scioccante, cominciata questa mattina: un autobus Amaco, nel cortile dell’omonima azienda, ha preso fuoco per cause ancora da chiarire. Si trattava di un mezzo obsoleto che doveva essere distrutto ma, purtroppo, altri trasporti dismessi sono andati a fuoco provocando una coltre di fumo nera tra Cosenza e Rende. Erano infatti in corso le operazioni di smantellamento ma, pare, che un residuo di gas abbia scatenato il rogo.

La situazione si è aggravata quando un dipendente è rimasto coinvolto nell’incendio. L’arrivo tempestivo del 118 ha fatto sì che l’uomo fosse trasferito in ambulanza all’Ospedale di Cosenza ma, dato le lesioni estese soprattutto agli arti, è stato necessario l’intervento di un elicottero che lo ha condotto al centro grandi ustionati di Bari. L’operaio, da quanto si apprende, non sarebbe però in pericolo di vita.