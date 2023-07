Incendio all’aeroporto di Catania, dopo due settimane è ancora il caos

StrettoWeb

Nonostante siano trascorse due settimane dall’incendio all’aeroporto di Catania, persiste una certa confusione all’interno dello scalo tanto da scoraggiare i passeggeri ed a creare tensione a causa della mancanza di informazioni.

La Sac, la società di gestione dello scalo catanese, si è subito messa a lavoro per la bonifica del Terminal A e quindi per riportare la situazione alla normalità ma l’aumento dei voli sta creando una situazione complessa per la tenuta dell’aeroporto. L’obiettivo è tornare alla normalità entro poco, anche perchè il sistema degli aeroporti in Sicilia è in difficoltà.