Incendi a Reggio, i membri del Circolo “Gli Amici i della Caccia” in prima linea a fianco dei Vigili del fuoco

StrettoWeb

Il Circolo “Gli amici della caccia” rende noto che “alcuni componenti hanno lavorato duramente tutta la notte con ogni mezzo per spegnere un grave incendio che ha visto interessate le zone di Eremo Botte, Vito, San Brunello e Ortì. I cacciatori a fianco delle autorità hanno dato il loro apporto senza sosta e con gravi disagi per salvaguardare l’ambiente. È da anni che il Circolo si prodiga in una battaglia contro i piromani e nel segnalare incendi ai mezzi d’intervento. Già l’anno scorso nella zona di Scilla, grazie ad una segnalazione tempestiva di un membro si è evitato un gravissimo incidente. Tuttavia, pur apprezzando l’operato del Presidente Roberto Occhiuto il quale ha dichiarato l’uso di droni per contrastare il fenomeno dei piromani attraverso il personale e i volontari dell’azienda in house della Regione Calabria Verde e della Protezione Civile, tali misure si rivelano insufficienti se non abbinate ad ulteriori misure antincendio”.

Il Circolo rammenta a tal fine, come scritto in precedenza, “l’importanza della selvicoltura preventiva, ossia ridurre l’infiammabilità del bosco per aumentare la sua resistenza alle fiamme, accelerare la ripresa della vegetazione nelle aree colpite, incrementare la sicurezza e l’efficacia delle operazioni antincendio. E’ possibile allora tentare di mitigare il comportamento degli incendi futuri: aumentando lo spazio tra un albero e l’altro (è l’obiettivo del diradamento e della creazione di viali tagliafuoco), riducendo la vegetazione che potrebbe permettere al fuoco di risalire le chiome degli alberi (con le spalcature dei rami secchi o con il pascolo prescritto della componente arbustiva), eliminando parte del carico di combustibile fine e secco depositato a terra sotto forma di lettiera o piccoli rami (ad esempio con la tecnica del fuoco prescritto). Inoltre, il Circolo chiede alla Regione Calabria di concerto con gli enti locali presenti nel territorio di istituire dei corsi di formazione al fine di creare nuove guardie ecologiche volontarie al fine di aumentare la prevenzione, il monitoraggio e gli interventi sul territorio in materia di incendi ed ulteriori reati ambientali. Infine le stesse dovrebbero essere formate per l’eventuale uso di droni da postazioni fisse nel territorio congiuntamente a pattugliamenti da terra per tutto il periodo della stagione estiva”.

Il Circolo pertanto invita “la popolazione tutta ad essere tempestiva nel segnalare gli incendi nel territorio, contattando il numero 1515 dei Vigili del Fuoco. Sì rammenta inoltre che secondo il Piano Antincendio Boschivo della Regione Calabria, ogni proprietario terriero o detentore e possessore a qualsiasi titolo di terreni boschivi e cespugliati, dovranno provvedere all’estirpazione di ogni materiale facilmente infiammabile, che le attività di prevenzione incendi non dovranno comportare l’alterazione del suolo , consentita minimamente nel caso di formazione di piste tagliafuoco“.