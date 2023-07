Incendi a Reggio Calabria, un Vigile del Fuoco risponde a Brunetti: “ha ringraziato tutti dimenticando proprio chi ha fatto i sacrifici maggiori”

StrettoWeb

“È notizia di poco fa, che il nostro sindaco f. f. nell’esprimere tutto il proprio disappunto per quanto accaduto negli ultimi giorni sul fronte incendi, chiedendo a chi di dovere(????) di fare chiarezza, ha ringraziato il mondo intero per essersi prodigato in questa infausta situazione emergenziale”. E’ quanto afferma un lettore di StrettoWeb e Vigile del Fuoco, Antonio Crucitti.

“Il nostro buon sindaco f.f., però, nell’elencare tutti coloro i quali hanno partecipato e contribuito a far sì che tutto finisse bene, ha dimenticato, suo malgrado, chi questo lo fa per mestiere. Ha dimenticato, o forse ignorava, che i VIGILI DEL FUOCO hanno raddoppiato i turni, hanno lavorato in condizioni precarie, senza sosta e facendo di necessità virtù”.

“Certo non bisogna dimenticare anche gli altri attori di questa fase emergenziale, ma quando si fa un elenco, caro sindaco f. f., così come in un film ci sono attori protagonisti, co-protagonisti e comparse, in ogni evento ognuno recita il proprio ruolo. Alla fine del film gli interpreti vanno ringraziati tutti: in ordine di importanza, in ordine di apparizione, in ordine alfabetico, come si vuole, ma vanno ringraziati tutti, altrimenti si fa un ringraziamento generale per evitare di dimenticare qualcuno…”.