Incendi: Puglia, su Gargano ripresi i roghi a Vieste e Monte Sant’Angelo, a Lecce bonifica e conta danni

Foggia, 26 lug. – (Adnkronos) – Sul Gargano continua il rogo di Vieste-San Felice. Sono ripresi da dieci minuti i lanci dal cielo con canadair arrivati da Lamezia Terme. A terra sono state impegnate per tutta la notte una cinquantina di unitá, tra operatori del servizio anti incendio boschivo dell’Arif (agenzia regionale per le attività irrigue e forestali) vigili del fuoco, carabinieri forestali, protezione civile e volontari. Per precauzione è stato richiesto il distacco delle linee elettriche della zona. L’incendio di Monte Sant’Angelo, sempre nel Gargano e sempre in provincia di Foggia, ha un nuovo fronte di fuoco e continua a bruciare. Anche per questo è stato richiesto l’intervento aereo. A San Cataldo, località marina di Lecce, stamattina sono iniziate le operazioni di bonifica. Il primo bilancio è di 90 ettari bruciati con tutta la pineta inghiottita dalle fiamme. In fumo anche alcune villette, due auto, una sessantina di giardini privati, e decine di gazebo. La cosa che preoccupa sia a Lecce che a Foggia è il vento di maestrale che non agevola le operazioni di spegnimento e bonifica. anzi è alto il rischio di ripresa dei roghi.