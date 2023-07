Incendi, Miani: “urge fare fare prevenzione e non rincorrere le emergenze”

StrettoWeb

Alessandro Miani, presidente di SIMA (Società Italiana di Medicina Ambientale), è intervenuto ai microfoni della trasmissione “Fino a qui tutto bene”, condotta da Gianluca Fabi su Radio Cusano Campus.

Sugli incendi. “Bisognerebbe fare prevenzione e non rincorrere le emergenze come si fa sempre in Italia. Gli incendi potrebbero essere ridotti manutenendo meglio il terreno e i boschi. Incendio non vuol dire solo perdite di biodiversità e di paesaggio, significa anche che andiamo ad immettere in atmosfera una grandissima quantità di anidride carbonica e grandissime quantità di polveri fini. Se l’incendio interessa anche capannoni industriali, ci può essere anche la diossina. Le soluzioni esistono, bisognerebbe testarle, senza inseguire sempre l’emergenza”.