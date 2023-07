StrettoWeb

“Le forze dell’ordine in questi giorni hanno arrestato numerosi piromani in tutta Italia. Non tutti lo sanno. I reati ambientali prevedono pene sino all’arresto. Articolo 423: chiunque cagiona un incendio e’ punito con la reclusione da tre a sette anni“. Lo scrive su facebook il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto.