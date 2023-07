Incendi in Calabria, Nesci: “solidarietà ai cittadini, ai sindaci e agli amministratori locali”

StrettoWeb

“I territori collinari della Calabria devastati dalle fiamme restituiscono scene drammatiche che non lasciano indifferenti. In queste ore difficili sento di dovere esprimere la mia solidarietà ai cittadini, ai sindaci e agli amministratori locali costretti a combattere letteralmente con l’avanzare indomito delle fiamme, che, a tratti, neanche il tempestivo e coraggioso intervento delle autorità e delle forze dell’ordine riesce a contenere”. E’ quanto scrive in una nota il Parlamentare europeo Denis Nesci.

“Il mio grazie agli uomini e donne della Protezione civile, dei Vigili del Fuoco e di tutte le forze dell’ordine impegnati in uno sforzo immane per scongiurare il peggio”, conclude Nesci.