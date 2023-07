Incendi: Bonelli, ‘luglio record con 53.610 ettari bruciati, come superfici Roma, Parigi e Madrid’

StrettoWeb

Roma, 30 lug. (Adnkronos) – “Questo mese si sta chiudendo con il record assoluto di incendi rispetto agli anni precedenti. Infatti a luglio 2023 sono ben 53.610 gli ettari di superfici andate a fuoco, pari a quella delle superfici di Roma, Parigi e Madrid messe insieme. Un aumento di più del 50% rispetto al dato del luglio 2022 (24.793 ettari). Avevamo posto l?attenzione, con il nostro dossier l?altro giorno, sul costante aumento degli ettari andati a fuoco, ma la situazione sta peggiorando sempre più, con un totale complessivo da inizio anno di 55mila ettari andati a fuoco. E continuano le carenze dovute alla ridotta flotta antincendi, assolutamente insufficiente mentre il governo decide di impegnare ingenti risorse finanziarie, parliamo di cifre nell’ordine dei 4-6 miliardi di euro, per l’acquisto di carri Leopard, oppure addirittura quasi 15 miliardi per la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina. Chiediamo che si effettuino immediati investimenti per rafforzare il nostro sistema di difesa dagli incendi e che si provveda al ripristino del Corpo forestale dello Stato”. Così, in una nota, il co-portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli, che prosegue dicendo che “la situazione che ci preoccupa maggiormente è rispetto all?incendio della discarica di Bellolampo del Comune di Palermo accaduto il 24 e 25 luglio. L’incendio a fiamma viva è spento ma le emissioni gassose continuano, fino a quando non si soffocherà l’intera vasca continuerà a fumare. I venti preponderanti spingono i fumi sui centri abitati periferici”.

“Il comune ha emanato un allarme diossina provocato che prevede che i prodotti ortofrutticoli coltivati in un’area di 4 chilometri di distanza dovranno essere accuratamente lavati e la frutta mangiata priva di buccia”, spiega ancora l’esponente rossoverde. “Su questo presenterò un’interrogazione parlamentare urgente al ministro dell?Ambiente Pichetto Fratin per chiedere quali provvedimenti abbia preso rispetto alla discarica di Bellolampo, visto che sono almeno 10 anni che si susseguono incendi dolosi e non visto che dopo il 2015 era stato approntato un sistema antincendio che, evidentemente, continua a non funzionare”, conclude Bonelli.