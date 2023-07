Improvviso malore alla guida, donna si schianta contro un albero in Calabria

StrettoWeb

Un drammatico incidente è avvenuto ieri sera intorno alle 20 sul lungomare di Joppolo, in provincia di Vibo Valentia. Una donna di 68 anni, Francesca Carmela Barbalace, ha perso improvvisamente il controllo della sua Panda, sbandando e andando a schiantarsi violentemente contro un albero. Alcuni passanti, vedendo la scena, hanno subito avvertito il 118 riferendo di un politrauma con perdita di conoscenza. Giunti sul posto però, i soccorritori della postazione della vicina Tropea non hanno potuto fare altro che constatate il decesso. Secondo quanto emerso finora, pare che la donna abbia avuto un malore improvviso che ha determinato lo sbandamento e la morte. Il primo settembre sarebbe andata in pensione