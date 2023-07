Importante azienda di produzione cosmesi cerca personale: grande occasione di lavoro per giovani

StrettoWeb

Nuova offerta di lavoro per giovani in cerca di occupazione. Una prestigiosa azienda di produzione cosmesi della provincia di Cremona ricerca personale femminile dai 18 anni in su. Per i profili richiesti verrà applicato l’apposito Contratto Collettivo Nazionale per l’industria chimica, precisamente per gli addetti chimici farmaceutici.

Si tratta di un’occasione molto vantaggiosa, con uno stipendio pieno già in partenza presso una sede avveniristica (vedi foto a corredo dell’articolo). Il lavoro si svolge su due turnazioni e il reclutamento è gestito dall’Agenzia interinale “Lavoromio” che si può contattare al numero di telefono 0373201956 o in alternativa inviando un’email all’indirizzo di posta elettronica info@omnicos.it.