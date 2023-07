Idrogeno, Schifani: “Regione al fianco degli atenei per specializzare laureati”

StrettoWeb

La Regione asse di collegamento tra il mondo accademico e le imprese che lavorano nell’Isola nel campo della transizione energetica e in particolare dell’idrogeno. L’obiettivo è specializzare laureati in Ingegneria, Chimica e Fisica per trattenere i migliori giovani in Sicilia per poi poter offrire loro occasioni professionali di elevato valore tra le aziende del settore. Su questo tema il presidente della Regione, Renato Schifani, ha incontrato a Palazzo d’Orleans i direttori dei cinque dipartimenti di Ingegneria delle quattro università siciliane: Francesco Castelli, (Enna), Eugenio Guglielmino (Messina), Antonio Valenza (Palermo), Matteo Ignaccolo e Giovanni Muscato (Catania).

I quattro atenei hanno già convenuto di elaborare un master universitario sul vettore idrogeno, che partirà a novembre e durerà dodici mesi. L’iniziativa è unica nell’Italia meridionale. Il master, al quale la presidenza della Regione darà il proprio patrocinio, ha l’obiettivo di formare specialisti con conoscenze interdisciplinari nel campo dell’idrogeno, grazie alla formazione svolta in un ambiente industriale e multidisciplinare.