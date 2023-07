I progetti della Tonno Callipo Volley

StrettoWeb

Si riparte! La Tonno Callipo Calabria Volley Vibo Valentia programma la stagione 2023-24, ad iniziare dalla squadra che sarà di scena nel campionato di Serie B maschile. Il roster vedrà il giusto mix tra atleti giovani di prospettiva e giocatori esperti, per ben figurare nel torneo cadetto. Saranno rafforzate le categorie giovanili maschili, ormai da anni ai vertici regionali vincendo i rispettivi titoli, in particolare nell’ultima stagione laureandosi campioni regionali U19, U17 e U15. Novità ci saranno per quanto riguarda il settore femminile. La Società allarga i suoi orizzonti sportivi ed apre al volley in rosa. Ha infatti acquisito il titolo sportivo dell’A.D.S. Digem Volley Marina Gioiosa e parteciperà al campionato regionale di Serie C. Anche nel femminile, oltre ai corsi di Minivolley, si amplierà il settore giovanile aggiungendo alcune formazioni under, contando sull’adesione delle numerose ragazze appassionate di pallavolo. La società giallorossa è al lavoro per definire lo staff tecnico di entrambi i settori, maschile e femminile, ciò per continuare nel solco di una passione pallavolistica da sempre radicata.