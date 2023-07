Le hit dell’estate suonano da Corigliano-Rossano: Angelina Mango arriva all’Acquapark dei record

StrettoWeb

Dai riflettori del talent show Amici di Maria de Filippi che l’hanno vista conquistare il podio dell’edizione 2023, alle vette delle classifiche italiane, passando dai concerti di Tiziano Ferro con il quale ha duettato sulle note di quello che è ormai uno dei tormentoni di questa estate, Ci pensiamo domani. Si inaugura con Angelina Mango la stagione degli eventi nell’evento estivo per antonomasia. Domenica 16 luglio canterà in diretta dall’Acquapark dei record di Corigliano-Rossano. Classe 2001, figlia d’arte, nata dall’unione del compianto cantautore di Oro e Mediterraneo Pino Mango e Laura Valente, seconda e storica cantante dei Matia Bazar, Angelina sarà accompagnata da Marco e Raf, speaker e conduttori di “Non è domenica” senza Radio Kiss Kiss.

La giovanissima interprete che sta facendo ballare tutti al ritornello di “… Come se-, come se-, come sere d’estate – Che ti lasciano il sеgno” si aggiunge ai nomi che sono passati in questi anni dall’Odissea 2000, Riki, Irama e Giordana Angi, rispettivamente vincitori della categoria canto dell’edizione 2017, 2018 e 2019 del talent Mediaset; Thomas, Benji e Fede, idoli dei più giovani, voci e talenti contenuti nella Kiss Kiss Play Summer, Gigi d’Alessio, Clementino, tra i più importanti rapper campani.

Radio Kiss Kiss trasmetterà in diretta sulle frequenze nazionali da Corigliano–Rossano tutti i sabato e domenica di luglio dalle ore 12 alle ore 15. Ci sarà Alfio Battaglia, tra gli speaker più seguiti dell’emittente radiofonica nazionale, anche quest’anno radio ufficiale dell’Odissea 2000 con le buone notizie e la musica di Mi piace Summer Edition.