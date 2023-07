Gruppo Giovani Unindustria Calabria: Natale Santacroce è il nuovo Vicepresidente

StrettoWeb

Natale Santacroce designato Vicepresidente Gruppo Giovani Unindustria Calabria per il triennio 23/27. L’importante riconoscimento al Presidente dei GI di Vibo Valentia cui è stato tributato l’impegno a ricoprire il prestigioso incarico nel corso dei lavori dell’Assemblea regionale. “Quando nell’aprile 2021 ho assunto l’onere e soprattutto l’onore di guidare il Comitato di Vibo Valentia – afferma il Presidente Santacroce – ho posto come obiettivo del mandato quello di offrire e valorizzare sempre più il nostro ruolo sia sul livello regionale sia su quello nazionale. Il lavoro svolto in questi anni ha permesso ai tanti Giovani Imprenditori che partecipano alla vita associativa di prendere parte attivamente alla realizzazione delle iniziative e delle posizioni del Movimento in tutti i contesti”.

Santacroce, 36 anni, imprenditore di terza generazione, rappresenta il Gruppo Santacroce con sede in Francavilla Angitola ed è titolare dell’omonima azienda, è subentrato a Fortunato Rizzo che ha guidato nel triennio precedente il Comitato. Sotto la guida del Presidente Santacroce il Comitato ha vissuto un’intensa fase di crescita ricevendo ampi consensi e riconoscimenti in ambito regionale e nazionale.

Trattando nel corso di seminari e incontri i grandi temi che impattano sul vivere quotidiano di chi fa impresa, dal calo demografico all’attrazione degli smartworkers, l’accoglienza dei nomadi digitali, il dilemma della Restanza esaminato con il supporto del prof. Vito Teti ed ancora industria 4.0 e trasformazione digitale, formazione delle risorse umane l’apertura alle interazioni con gli Istituti formativi e le Istituzioni, senza trascurare la valorizzazione del territorio.

A conferma dell’ottimo lavoro di squadra, ed in considerazione di tali risultati, il Consiglio Direttivo dei GI Calabresi guidato dal Presidente Umberto Barreca ha ratificato all’unanimità la nomina di Natale Santacroce a Vicepresidente. “Sono molto felice di avere al mio fianco Natale nella conduzione del gruppo dei Giovani Imprenditori di Unindustria Calabria. Sicuramente sarà all’altezza dell’incarico a lui affidato – afferma Barreca, insieme potremo ambire a nuovi ed ambiziosi traguardi”.