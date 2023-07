Grave incidente sulla ss106: giovane calabrese si sente male e si schianta contro il guardrail

StrettoWeb

Un’estate da bollino rosso, quella sulle strade del cosentino. L’ennesimo incidente è avvenuto questa mattina, sulla famigerata “strada della morte” ss106, in località Thurio a Corigliano-Rossano. A farne le spese un giovane di 34 anni che ha impattato contro un guardrail con la sua auto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi i quali, viste le condizione del conducente, hanno deciso di trasferirlo con l’elisoccorso all’ospedale ‘Annunziata’ di Cosenza. Secondo i primi accertamenti, il 34enne avrebbe accusato un malore e perso il controllo della vettura. Presenti anche le forze dell’ordine per coordinare la viabilità, bloccata temporaneamente per l’atterraggio del mezzo medico.