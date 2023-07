Governo: Schlein, ‘Santanchè non ha detto il vero, si dimetta e Meloni intervenga’**

StrettoWeb

Roma, 11 lug. (Adnkronos) – “Sembra che Santanchè sia andata in Senato a dichiarare cose non vere, questo pare da alcune risultanze documentali e testimonianze come quella andata in onda ieri” a Report. Così Elly Schlein alla presentazione alla Camera delle proposte Pd sul fisco. “Davanti a fatti ben meno gravi si sono dimessi ministri in Italia e in Europa. Noi continuiamo a chiedere le dimissioni di Santanchè e che Meloni si assuma le proprie responsabilità e intervenga”.