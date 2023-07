Governo: Foti, ‘Meloni sempre preparata’

StrettoWeb

Roma, 26 lug. (Adnkronos) – “Oggi, alla Camera, la presentazione del libro ‘La Regina delle Rete – le origini del successo digitale di Giorgia Meloni’, scritto da Domenico Giordano. Un volume molto interessante, che racconta le gesta del nostro leader. Giorgia Meloni era Giorgia Meloni ancor prima dell?enorme successo riscontrato anche sui social. È una donna preparata che ho sempre visto, in qualsiasi ruolo, studiare e ricercare soluzioni. Adesso che è presidente del Consiglio ha dato la sua più grande risposta. Mentre tutti i suoi avversari scommettevano infatti sul fallimento della sua politica internazionale, lei ne ha fatto un punto di forza. Sono passati otto mesi dal suo insediamento e non c?è un leader che non le abbia voluto stringere la mano”. Lo scrive sui social il capogruppo di Fratelli d?Italia alla Camera, Tommaso Foti, intervenuto oggi alla conferenza di presentazione del libro di Domenico Giordano ‘La regina della rete – le origini del successo digitale di Giorgia Meloni’.