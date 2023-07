Governo: Fazzolari, ‘nel 2023 da Cdm e ministeri ok a misure per 58 mld’**

StrettoWeb

Roma, 11 lug. (Adnkronos) – Si è riunita oggi pomeriggio a Palazzo Chigi la conferenza dei capi di gabinetto di tutti i ministri prevista dall?art. 7 del Dpcm del 1° ottobre 2012. Al centro della riunione, convocata e presieduta dal Sottosegretario per l?Attuazione del programma di governo Giovanbattista Fazzolari, il punto sullo stato di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative dell?esecutivo in carica e dei precedenti, anche in vista dell?imminente pubblicazione dell?ultimo report trimestrale sul monitoraggio normativo effettuato dal Dipartimento per il programma di governo, spiega una nota di Palazzo Chigi.

Nel corso della sua relazione introduttiva, il sottosegretario Fazzolari “ha ricordato che le disposizioni legislative approvate dal Consiglio dei Ministri sono state particolarmente consistenti per numero e tipologia, e ha sottolineato che l?impegno profuso dal Governo e dai Dicasteri ha reso utilizzabili, solo nel 2023, risorse complessive per oltre 58 miliardi di euro. Nello specifico, degli oltre 53 miliardi stanziati dall?Esecutivo, ne sono già stati messi pienamente a disposizione più di 51, pari cioè al 96% del totale, a cui va aggiunto lo sblocco di quasi 7 miliardi ascrivibili a provvedimenti risalenti a leggi della precedente legislatura”.

“La Conferenza ha confermato l?impegno ad accelerare sulla riduzione dello stock dei provvedimenti ereditati dai Governi precedenti e a rendere operative il più rapidamente possibile le norme varate dall?esecutivo in carica, recuperando in tempi celeri il gap fisiologico maturato in fase d?insediamento. È emersa, infine, l?indicazione di dare priorità all?adozione di quei provvedimenti in grado di liberare risorse utili al sostegno del tessuto economico-produttivo, delle famiglie e delle persone più fragili”.