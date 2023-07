Governo: Baldino (M5s), ‘Santanchè indegna di rappresentare imprese italiane’

StrettoWeb

Roma, 26 lug. (Adnkronos) – “In un Paese normale, Santanchè non solo dovrebbe dimettersi ma non dovrebbe proprio essere nominata ministra. Non è degna di rappresentare imprese oneste che in periodi di crisi hanno venduto le case per pagare i propri dipendenti, lei invece li ha sfruttati e presi in giro approfittando degli aiuti di Stato contro i quali pontificava in tv, e facendo anche speculazioni immobiliari sospette con il suo amico La Russa oggi presidente del Senato”. Così Vittoria Baldino, vicecapogruppo del Movimento 5 stelle alla Camera, intervenendo a Omnibus, su La7.