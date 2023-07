Governo: Ambrogio (FdI), ‘bene indagine su Molko, revocare cachet ai Placebo’

StrettoWeb

Roma, 18 lug (Adnkronos) – “Apprendo con soddisfazione la notizia dell?indagine per vilipendio delle istituzioni, avviata dalla procura di Torino, sulle parole di Molko dei Placebo: non è accettabile che si usi un palco di una manifestazione culturale e di un concerto per insultare il premier, regolarmente eletto, di uno stato democratico come lI?Italia”. Lo dice Paola Ambrogio, senatrice di Fratelli d?Italia.

“E? bene che chi strumentalizza, provoca e fomenta odio, soprattutto se personaggio pubblico, sia chiamato a rispondere delle proprie parole e non pensi di essere immune alle leggi -prosegue-. Torno a chiedere agli organizzatori di non riconoscere al gruppo il cachet previsto per la tappa di Torino: sarebbe un gesto di unità a difesa delle istituzioni”.