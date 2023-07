Giustizia: Boccia, ‘condoni e no a norme Ue anticorruzione, ecco la destra italiana’

StrettoWeb

Roma, 19 lug. (Adnkronos) – ?Ieri la pace fiscale e i condoni, oggi il no alla direttiva europea anticorruzione. Sacrosanto e giusto che la presidente del Consiglio partecipi alle commemorazioni di via D?Amelio, ma poi ci sono i fatti a dirci che la prassi di questa destra è inneggiare all?evasione, considerare i cittadini che pagano le tasse degli ingenui, dire no all?Europa che chiede norme più rigide e serie per combattere la corruzione. Questa, purtroppo, è la destra italiana”. Così il senatore Francesco Boccia, capogruppo al Senato del Partito democratico.