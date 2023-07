Giustizia: Barelli, ‘Fi garantista, processi nei tribunali non in tv’

StrettoWeb

Roma, 8 lug. (Adnkronos) – “Forza Italia è garantista e vuole che i processi si facciano in tribunale, non in televisione o sui giornali. Anche per questo Forza Italia lavora per la riforma della giustizia che garantisca tempi celeri, pieno rispetto delle parti, la privacy durante la fase d?indagine e che i cittadini siano ritenuti colpevoli solo quando la sentenza è definitiva”. Così ai Tg Rai il capogruppo di Forza Italia alla Camera, Paolo Barelli.