Giovanni Allevi morto, ma il Maestro smentisce la bufala: “sono sicuramente vivo”

Le fake news si sa, sono il pane quotidiano del web: per un like o un click in più, la gente non si fa scrupoli a dare notizie incredibili, sciocche e, soprattutto, non veritiere. Le cosiddette “bufale” girano incessanti e, molte volte, fanno preoccupare i fan del personaggio famoso preso di mira: è il caso del Maestro Giovanni Allevi, dato in queste ore per morto. Allevi, maestro, compositore e pianista, dal 2021 sta combattendo contro un tumore, una forma di mieloma multiplo che ha portato, almeno per ora, al ritiro momentaneo dalla scena artistica. Allevi utilizza i social per connettersi con i suoi sostenitori e, più in generale, con il mondo esterno per dare una testimonianza sul male che lo ha colpito.

Il Maestro infatti, parla della sua malattia, delle cure che segue, dei progressi e, in un recente post che lo vedeva steso con un gattino tra le braccia, ha spiegato come la meditazione lo aiuti a superare il dolore. Allevi, ancora una volta, fa ricorso ai social per smentire la notizia della sua dipartita: “per tutti quelli che hanno letto nelle ultime ore una bufala sulla mia dipartita, voglio assicurare che nonostante io continui a combattere per ritornare presto con voi, sono sicuramente vivo e non ho mai amato così tanto la vita come ora! A presto, Giovanni”. Segue un cuore, un gesto di affetto per coloro che lo seguono e che aspettano di rivederlo, il prima possibile, toccare di nuovo i tasti del pianoforte.