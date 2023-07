“Giovani e imprenditoria”, venerdì evento presso la sede di Confindustria di Reggio Calabria

StrettoWeb

“Giovani e imprenditoria” evento targato Biesse Associazione Culturale Bene Sociale in collaborazione con Confindustria Reggio Calabria, si terrà Venerdì 7 luglio presso la sede di Confindustria Via Torrione, 96 Reggio Calabria. Al convegno parteciperanno illustri relatori: Domenico Vecchio – Presidente Confindustria Reggio Calabria, Salvo Presentino – Presidente Giovani imprenditori Confindustria Reggio Calabria, Massimiliano Ferrara Prof. Ordinario di Matematica per l’economia Università mediterranea di Reggio Calabria e Università Bocconi. Introduce e modera: Bruna Siviglia Presidente nazionale e fondatrice BIESSE associazione Culturale bene sociale. Intervengono: Umberto Barreca Presidente dei Giovani Imprenditori di Unindustria Calabria, di Reggio Calabria, Imprenditore di seconda generazione, guida, insieme al fratello Demetrio la Redel srl che opera nel settore dell’impiantistica con più di 150 dipendenti e commesse in tutta Italia nel campo dell’energia elettrica, delle rinnovabili delle reti in fibra ottica e del riciclo di materiali, con all’attivo progetti innovativi di ricerca e sviluppo orientati sulle tecnologie green e sull’economia circolare, in collaborazione con le università calabresi e con Enea.

Angelo Marra e Annamaria Catalano- Azienda iDelivery srl progetto Lenipsor, Luana Comi Laureata in Scienze economiche presso l’università degli studi Mediterranea – Consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede iscritta all’albo OCF. Specializzata in servizi di consulenza finanziaria, patrimoniale, assicurativa e previdenziale a persone fisiche e imprese. Federica Basile – Responsabile della distribuzione Fattoria della piana. Si è laureata in Economia e Management all’università di Trento ed ha poi conseguito un Master in International Management al Trinity College di Dublino. Dopo la laurea si è trasferita a Londra dove ha iniziato a lavorare come Graduate Area Manager nel primo magazzino robotico in Europa. Nel 2018 ha deciso di lasciare l’Inghilterra e tornare in Calabria in Fattoria della piana, azienda che opera su tutta la filiera alimentare, dai campi alla distribuzione di latticini, e della produzione di energia rinnovabile. Conclude il Dott : Eduardo Lamberti Castronuovo Docente all’Università per stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria. “Un ringraziamento particolare -conclude la Presidente Biesse Bruna Siviglia-alla Dott.ssa Francesca Cozzupoli Direttrice Generale di Confindustria Reggio Calabria per averci dato l’opportunità di realizzare questo importante momento di dibattito nella sede prestigiosa di Confindustria”.