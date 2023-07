Giovane in coma dopo pestaggio a Crotone, rigettata la richiesta di scarcerazione di un’imputata

StrettoWeb

Un colpo alla testa, il coma irreversibile ed un 22enne che ha smesso di vivere, se non artificialmente. Mentre Davide Ferrerio si trova ricoverato in una struttura emiliana, continua il processo per il pestaggio che lo ha visto coinvolto l’11 agosto 2022 a Crotone. E arrivano nuovi aggiornamenti: la 42enne Anna Perugino, la mamma della ragazza che ha organizzato la spedizione “punitiva” per capire con chi uscisse la figlia, si trova in carcere per concorso morale nel tentato omicidio insieme al compagno, 35enne, anch’esso imputato nella vicenda. Gli avvocati difensori della donna avrebbero fatto richiesta di traduzione dal carcere ai domiciliari, dato che l’esecutore materiale del pestaggio, Nicolò Passalacqua, è già stato condannato a 20 anni di reclusione.

Gli avvocati hanno poi motivato la richiesta dicendo che la donna non avrebbe tentato la fuga domiciliare perché sempre reperibile in ogni fase dell’attività investigativa. L’accusa però, la pensa diversamente: ad aggravare la situazione della Perugino, ci sono i messaggi inviati al fratello di Davide dove lo scongiurava di non procedere per via penali. Un motivo più che plausibile, il quale ha portato il Tribunale di Crotone, presieduto dal giudice Edoardo D’Ambrosio, a rigettare la richiesta di scarcerazione, quindi gli arresti domiciliari, della donna.