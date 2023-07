Gioia Tauro, interviene la Cosfel: “plauso al sottosegretario Wanda Ferro”

StrettoWeb

“Esprimiamo profondo apprezzamento per l’efficace intervento della Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti locali, guidata con assoluta competenza dal Sottosegretario On. Wanda Ferro. L’approvazione di misure straordinarie di risanamento per il nostro Comune è una testimonianza concreta del loro impegno a favore della stabilità finanziaria delle nostre comunità locali”. Così in una nota i Consiglieri Comunali di Gioia Tauro Francesca Frachea (capogruppo FdI) e Daniela Richichi (capogruppo Innovagioia).

“Tuttavia, ricordiamo che la necessità di tali provvedimenti è una diretta conseguenza delle scelte fatte dall’amministrazione in carica. Noi, come rappresentanti della minoranza, continueremo a lottare per una maggiore responsabilità, trasparenza e saggezza nella gestione dei fondi pubblici e monitoreremo da vicino l’attuazione di queste misure di risanamento, per garantire che vengano rispettate nel migliore interesse dei cittadini di Gioia Tauro”.