Gesto eroico a Catanzaro: autista colto da infarto, mette in salvo i passeggeri e poi si accascia a terra

Dramma nel catanzarese dove un uomo di 50 anni, Michele Mazza, è stato colto da malore improvviso. L’uomo, autista di professione, era alla guida di un autobus quando ha cominciato a sentirsi male ma ha comunque avuto la prontezza di accostarsi al ciglio della strada, in località Martelletto nel comune di Settingiano. Dopo il parcheggio di emergenza, l’uomo si è accasciato a terra davanti ai passeggeri che hanno subito allertato i soccorsi. Purtroppo per il povero autista non c’è stato nulla da fare, il malore è stato fatale. La comunità di Tiriolo, paese di origine, e tutta Catanzaro si stringe al dolore che ha colpito la sua famiglia e lo ringrazia per il suo gesto, eroico, che ha permesso di salvare la vita di quanti erano a bordo e evitato una tragedia.