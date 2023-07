Futuro etico e digitale: a Vibo l’appuntamento “Verso il secondo Vertice ONU sui sistemi alimentari sostenibili”

StrettoWeb

Fissato per Venerdì 21 Luglio 2023 l’evento “Verso il secondo Vertice ONU sui sistemi alimentari sostenibili – La Calabria presenta il Polo di Innovazione Future Food Med ed il network per un futuro digitale, etico e sostenibile”. L’appuntamento con i prestigiosi relatori è alle ore 10.00, a Vibo Valentia, al Complesso Valentianum, Camera di commercio, Piazza San Leoluca. Porgeranno i saluti istituzionali Rocco Colacchio, Presidente del Polo di Innovazione Future Food Med; Maria Limardo, Sindaco di Vibo Valentia; Aldo Ferrara, Presidente Unindustria Calabria; Rosario Varí, Assessore allo Sviluppo economico della Regione. Calabria; Giovanni Enrico Agosteo, Direttore del Dipartimento di Agraria dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria; Alessandro Zanfino, Presidente Fincalabra SPA; Gianluca Gallo, Assessore regionale alle Politiche agricole e sviluppo agroalimentare.

Seguiranno gli interventi: aprirà alle ore 10.30 Mariateresa Russo, Presidente CTS – Polo di Innovazione Future Food Med, Prorettore Grandi progetti e Infrastrutture di Ricerca, Università Mediterranea di Reggio Calabria, che relazionerà su “Sistemi alimentari sostenibili: la realtà del Future Food Med e il contributo allo sviluppo del territorio”. Seguirà Ciro Nardinocchi, Direttore di Agire, Polo di innovazione Agroalimentare dell’Abruzzo, su “Esperienze a confronto: il Polo Agire ed il valore del network”.

Si andrà avanti con la presentazione dei nuovi prodotti sviluppati dal Polo di Innovazione, a cura di Daniela Spera, Direttore del Polo di Innovazione Future Food Med. Alle ore 12 trarrà le conclusioni Giuseppina Princi, Vice Presidente della Regione Calabria con Delega all’Istruzione, Università, Ricerca. Modera l’evento Franco Laratta. Alle ore 12.30 Sessione Influencer e Degustazione dei nuovi prodotti.

Ma quali sono gli obiettivi del Future Food Med? “Sostegno alle attività di animazione, tutoraggio e accompagnamento alle imprese aggregate al Polo di Innovazione – spiega il Presidente Rocco Colacchio – e poi nuovi cibi, servizi intelligenti, prodotti innovativi, sui quali si giocherà la gran parte della ricchezza del futuro”.

“Ossatura del Polo d’innovazione, sul quale poggia l’intera progettualità, sono le irrinunciabili condizioni volte a garantire la sostenibilità, la sicurezza dei cibi, la qualità coniugata come valorizzazione nutrizionale, funzionale, organolettica; l’autenticazione per la lotta alla contraffazione, imitazione, ma anche per codificare e dare identità oggettiva ai prodotti, interazione innovativa con i consumatori”.

La Professoressa Mariateresa Russo puntualizza: “La Calabria ha voglia di innovare e crescere e da Vibo Valentia, una delle province ad alta vocazione alimentare, che vede concentrate ed operanti imprese di primissimo piano, nel panorama nazionale e internazionale, aziende che hanno fondato il loro successo sull’investimento in ricerca e sviluppo, vogliamo diffondere il messaggio, supportato dall’evidenza, che l’ossimoro tradizione e innovazione, che ispira la loro filosofia imprenditoriale, è davvero vincente.

L’obiettivo – chiude la Presidente CTS Polo di Innovazione, Professoressa Mariateresa Russo – è dotare il sistema agroalimentare di strumenti all’avanguardia, resi disponibili a tutte le imprese che vogliono condividere il modello proposto, che vede nella tipologia di innovazione scelta il suo formidabile abilitatore”.