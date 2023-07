Le Frecce Tricolori salutano Reggio Calabria: il decollo verso Catanzaro pochi minuti fa | FOTO

StrettoWeb

Sono partite poco fa dall’Aeroporto dello Stretto, le Frecce Tricolori che ieri hanno dato spettacolo sui cieli della città di Reggio Calabria. Tanti, ieri pomeriggio, con il naso all’insù hanno avuto modo di ammirare lo spettacolo di queste meravigliose acrobazie aeree, un vero e proprio orgoglio italiano che ogni tanto fa tappa nella città dello Stretto. Stupenda l’esibizione di ieri pomeriggio che in tanti hanno ammirato soprattutto dal lungomare di Reggio Calabria ma anche dai terrazzi del centro, nonostante il gran caldo e la giornata ideale per andare al mare.

Le Frecce questa mattina sono andate via salutando la città decollando proprio pochi minuti fa, intorno alle 10:45, con il classico rombo che ha destato i reggini per rivolgergli l’ultimo sguardo ammirato dal basso verso l’alto. La pattuglia acrobatica è partita da Reggio per raggiungere Catanzaro dove si stanno esibendo con un passaggio pirotecnico. L’appuntamento di quest’anno si inserisce all’interno delle manifestazioni per celebrare i 100 anni dell’Aeronautica Militare, che prevedono esibizioni delle Frecce Tricolori in tutte le principali città italiane.