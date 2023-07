Francavilla: dopo 9 anni il comandante dei carabinieri cede il comando, il sindaco lo premia con un encomio

StrettoWeb

Dopo nove anni, il Maresciallo Capo Francesco Garagozzo lascia il Comando della Stazione Carabinieri di Francavilla di Sicilia. Il sottufficiale, nato nella provincia di Milano ma di origini siciliane, si è arruolato nell’Arma quale Carabiniere ausiliario nel settembre 1995 per poi essere assegnato alla Stazione di Rosario Valanidi, nella provincia di Reggio di Calabria. Poco dopo ha frequentato la Scuola Brigadieri di Vicenza, transitando al ruolo Sovrintendenti e destinato nel 2001 alla Stazione Carabinieri di Taormina (ME), dopo una breve parentesi presso la Stazione Carabinieri di Calatabiano. Nel biennio 2007 -2008 frequenta la Scuola Marescialli e Brigadieri di Velletri e, promosso al grado di Maresciallo, viene destinato alla Stazione Carabinieri di Giardini Naxos, per poi assumere il Comando della Stazione di Francavilla di Sicilia nel 2014.

Il sottufficiale opera tra le fila dell’Arma nel comprensorio da oltre vent’anni e negli incarichi sinora ricoperti, da ultimo quale Comandante di Stazione, oltre ad un’importante opera di prossimità al cittadino, ha preso parte a diverse attività di polizia giudiziaria per il contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, ai reati predatori, contro la persona ed il patrimonio. Per il servizio svolto quale Comandante di Stazione, l’amministrazione comunale di Francavilla di Sicilia ha deciso di tributargli un “encomio solenne”, che gli è stato consegnato in occasione del consiglio comunale del venerdì appena trascorso. Adesso il sottufficiale lascia la Valle dell’Alcantara ed inizia una nuova esperienza professionale presso la Compagnia Carabinieri di Taormina.