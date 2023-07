Forte Pignatelli riqualificato, la soddisfazione del sindaco di Campo Calabro

StrettoWeb

“Il tempo non passa invano”. E’ quanto scrive il Sindaco di Campo Calabro, Rocco Alessandro Repaci. “Ho atteso 5 anni per scattare questa foto. O meglio per avere la consapevolezza che lo stato dei luoghi attorno all’inquadratura mi consentisse di potere affermare che non abbiamo fatto quello che potevamo per renderli migliori e degni di essere osservati, ma abbiamo invece fatto “del nostro meglio” per liberarli da ogni cosa che per anni ha fatto si che chi veniva a visitare Pignatelli andasse via scuotendo la testa e concludendo bello il Forte, ma che peccato il degrado attorno”, evidenza il primo cittadino.

“Pignatelli oggi non è solo rischiarato dalla splendida illuminazione serale, raggiungibile da una strada asfaltata, fornito di dotazioni di videosorveglianza ed antiincendio, ripulito e restituito alla sua condizione di bene culturale degno di questo nome. E’ soprattutto ridiventato ciò che era: sentinella della nostra identità culturale, luogo di tutti e crocevia di relazioni. Uno spazio aperto alla cultura ed all’incontro, un balcone sullo Stretto al quale può affacciarsi chiunque. Un bene comune. Dopo la presentazione dei libri sulla Biennale, il Forte rimarrà aperto per tutti coloro che vorranno godere dai suoi terrazzi e dalle sue architetture solenni il fresco in questi giorni ardenti. Ringraziando quanti hanno lavorato a farlo diventare ciò che è oggi, vi aspettiamo questa. sera a Pignatelli. Per mostrarvi come il tempo non passa invano“, evidenza Repaci.

“Ed ancora una volta Campo Calabro con progetti di riqualificazione regala ai propri cittadini ma anche allo straniero, luoghi di arte, cultura e idilliaci paesaggi da visitare frutto di un buon lavoro di squadra che con i fatti dimostra la propria capacità operativa volta ad offrire il meglio del proprio territorio che ha tanto da offrire“, conclude Repaci.