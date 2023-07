Formiche in cucina, denunciato il titolare di un lido in Calabria

StrettoWeb

L’estate in Calabria sembra non essere delle migliori: oltre alle temperature roventi che stanno rendendo difficile ogni attività quotidiana e/o turistica, oltre al problema delle acque inquinate, sembra sia impossibile anche rifocillarsi ad un lido. Gli ultimi controlli infatti, stanno facendo emergere diverse irregolarità che potrebbero compromettere la movida della bella stagione. L’ultimo episodio è accaduto a Cirò Marina, in provincia di Crotone, dove i Carabinieri, a seguito di ispezione presso uno stabilimento balneare con l’aiuto della Capitaneria di Porto e dei Nuclei dell’Ispettorato del lavoro e della sanità, hanno trovato una situazione incredibile.

I dipendenti, in maggioranza stagionali, erano privi di visita medica, utile ad attestare l’idoneità al lavoro. I militari inoltre, hanno riscontrato una situazione igienica davvero precaria: la cucina infatti, era invasa da formiche. Il titolare del lido è stato opportunamente segnalato alla Procura di Crotone che lo ha condannato ad una sanzione amministrativa di 6mila euro.