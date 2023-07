Fiumara: ripulita la strada provinciale 6

StrettoWeb

La buona politica, figlia di proficuo dialogo tra persone perbene, da i più buoni frutti. Si è appena insediato il neo commissario Comunale di Fiumara, con all’apice il sindaco Michele Filocamo, ed ha prodotto dei risultati inaspettati. E’ un fatto, che dei giovani, parte del consiglio comunale, si siano recati presso la Città Metropolitana e, con la loro dialettica e la loro educazione siano riusciti a farsi considerare, tanto da ottenere, in men che non si dica, che delle macchine e degli operatori in forza, appunto, alla Città Metropolitana, si recassero lungo la strada che conduce dalla frazione San Pietro fino alle, ormai, riconosciuta frazione Croce di fiumara, per ripulire delle erbacce e sterpi il costone ed i sottostrada della SP6.

Non si è fatta attendere neanche la gratitudine dello stesso sindaco Filocamo nei confronti dei giovani consiglieri ma soprattutto nei confronti “della Città Metropolitana nella persona del sindaco ff. avv. Versace per aver dato ascolto ad una voce, fuori dai cori campanilistici e di partito, che urla sottovoce le esigenze di una comunità, quella fiumarese, che nell’area metropolitana non ha nulla da invidiare, anzi tanto da farsi apprezzare”.