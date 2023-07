Fisco: Tajani, ‘nessun condono, ma è giusto aiutare le persone’

StrettoWeb

Roma, 17 lug (Adnkronos) – “Assolutamente sì, la pace fiscale era una nostra proposta, era in vita il governo Draghi”. Lo ha detto Antonio Tajani a Zona bianca, su Retequattro.

“Con la delega fiscale si sta andando in questa direzione. Forse si può fare di più, se ci sono le disponibilità nelle casse dello Stato -ha spiegato il segretario di FI e ministro degli Esteri-. Nessun condono, noi siamo contrari ai condoni. Si tratta di aiutare persone che non sono state in grado di pagare tutto ciò che dovevano, si può ragionare”.