Fisco: Lega, ‘chiediamo proroga versamenti per tutti, già fatto in passato’

Roma, 29 lug. (Adnkronos) – “Lunedì prossimo, 31 luglio, i contribuenti italiani dovranno effettuare il primo versamento delle tasse. Ad agosto sono previste ben 192 scadenze dopo le 242 di luglio, con studi professionali in difficoltà per i continui aggiornamenti dei software per adeguamenti normativi. La Lega ribadisce la richiesta di proroga per tutti i contribuenti oltre a quella per i territori colpiti da calamità naturali, alluvioni e incendi a tre giorni dalla scadenza. Una comunicazione che sta creando notevole incertezza per la mancata definizione dei territori e annunciata dal Mef tramite il viceministro Leo. Diventa necessario, quindi, spostare tutti i versamenti almeno al 21 agosto 2023, come già concesso in passato e in linea con l?ordine del giorno della Lega approvato dal governo tre settimane fa. Per il futuro, e grazie alla delega per la riforma fiscale, i termini dei versamenti verranno semplificati e unificati a favore di contribuenti, cittadini ed imprese”. Lo dichiarano Massimo Bitonci, sottosegretario al ministero delle Imprese e Made in Italy, e Alberto Gusmeroli, presidente della commissione Attività produttive, Commercio e Turismo alla Camera.