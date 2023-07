Finisce ai domiciliari per violenze sulla compagna, alcuni giorni dopo l’aggredisce ancora: arrestato 42enne

StrettoWeb

Un altro grave episodio di violenza domestica, l’ennesimo nella regione Calabria: a farne le spese sono moglie e compagne e, molte volte, anche l’intera nucleo familiare. I Carabinieri di Sellia Marina, in provincia di Catanzaro, hanno infatti tratto in arresto e tradotto in carcere un 42enne per maltrattamenti in famiglia, lesioni aggravate e violenza privata nei confronti della convivente. L’uomo, già noto alle Forze dell’Ordine, si trovava ai domiciliari proprio per la violenza perpetrata ai danni della donna, insieme a minacce di morte e insulti che, per un anno, l’hanno fatta vivere nel terrore.

In quell’occasione, la vittima era riuscita a scappare e a rifugiarsi dalla famiglia, denunciando il fatto. Nonostante l’accaduto, quando la donna gli ha portato da mangiare qualche giorno dopo, il 42enne ne ha approfittato e l’ha aggredita nuovamente. Da qui, l’aggravamento del suo quadro penale e la traduzione nella casa circondariale di Catanzaro Siano.