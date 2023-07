StrettoWeb

Roma, 26 lug. (Adnkronos) – “Bene la proposta di candidatura di Galliani alle suppletive di Monza da parte del segretario Tajani. La sua figura, l?ottimo lavoro svolto nella scorsa legislatura e la sua esperienza, saranno valore aggiunto per la vittoria del seggio e per le sfide che ci attendono in Senato”. Lo scrive su Twitter la presidente dei senatori di Forza Italia, Licia Ronzulli.