Ferruzzano: chiusa la SS106 in entrambe le direzioni per un incendio

A causa di un incendio, la strada statale 106 ‘Jonica’ è temporaneamente chiusa – in entrambe le direzioni – dal km 71,300 al km 74,000, in corrispondenza del territorio comunale di Ferruzzano, in provincia di Reggio Calabria. Sul posto stanno operando i mezzi dei Vigili del Fuoco e sono presenti le Forze dell’Ordine e le squadre Anas per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura della statale in sicurezza nel più breve tempo possibile. Al momento il traffico veicolare viene deviato lungo la viabilità locale con segnalazioni sul posto.