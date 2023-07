Una famiglia spezzata: neonato muore tra le braccia della madre mentre lo sta allattando

StrettoWeb

Una tragedia incredibile, una morte improvvisa troppo difficile da accettare. Nessun genitore dovrebbe sopravvivere ai propri figli, ma il corso della natura (o del destino), a volte, ha piano diversi. Una famiglia spezzata quella di Cartucciu, un piccolo paese in provincia di Cagliari, che ieri ha assistito impotente alla morte del figlio di pochi mesi. Erano circa le 22:30 di ieri sera e la famiglia, per trovare un po’ di sollievo dalla morsa del caldo, ha deciso di recarsi nella piazza del paese a cercare frescura.

La mamma, durante l’uscita, ha cominciato ad allattare il neonato ma, poco dopo, il bambino ha perso i sensi. Tutti hanno cercato di rianimarlo, compresi i nonni presenti durante l’accaduto: sono intervenuti dei passanti ed è stato allertato anche il 118, ma per il piccolo non c’è stato nulla da fare. Il figlioletto è morto tra le braccia della mamma, probabilmente per una malformazione congenita o per colpa del troppo caldo. Sul posto presenti i Carabinieri della Compagnia di Quartu che hanno avviato le indagini per risalire alla causa di questo terribile e precoce decesso.