Filippo Facci fuori dalla Rai: “cancellato il suo programma”

La Rai ha annullato la trasmissione ‘‘I facci vostri”, inizialmente annunciata per settembre prima del Tg2 delle 13. Lo ha deciso l’amministratore delegato Roberto Sergio. Lo spazio in palinsesto verrà coperto dal prolungamento del programma del mattino di “I fatti vostri”.

La decisione è arrivata dopo le polemiche per l’articolo sulla vicenda di La Russa jr scritto da Filippo Facci. “Una ragazza di 22 anni era indubbiamente fatta di cocaina prima di essere fatta anche da Leonardo”, come l’editorialista ha raccontato su Libero. Dopo le proteste dell’opposizione, il caso Facci era finito anche nel consiglio di amministrazione della scorsa settimana, nel corso del quale l’Ad Sergio aveva spiegato di non volersi far trascinare da nessuno, annunciando una scelta a breve.